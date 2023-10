O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito indica que entre os “obstáculos” estão a inspeção dos camiões impedindo a entrega imediata de ajuda à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah.

28 Outubro 2023, 19h18

“Os camiões devem ser inspecionados na passagem israelita de Nitzana antes de se dirigirem para a passagem de Rafah, numa viagem que percorre uma distância de 100 km antes de realmente entrarem na passagem de Rafah, o que causa obstáculos que atrasam significativamente a chegada da ajuda”, informou um porta-voz do ministério em comunicado.

Antes do conflito, cerca de 500 camiões atravessavam Gaza diariamente, mas nos últimos dias, uma média de apenas 12 camiões por dia entraram, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, na sexta-feira.

A população sitiada de Gaza quase não tinha comunicação com o mundo exterior no sábado, quando os jatos israelitas lançaram mais bombas e sugeriram que uma ofensiva terrestre contra o Hamas, há muito ameaçada está a começar. As autoridades palestinas dizem que mais de sete mil pessoas foram mortas.