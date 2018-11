El Corte Inglés aumenta vendas para 7.585 milhões de euros

O grupo El Corte Inglés registou um aumento de 0,4% nas suas vendas no primeiro semestre do ano fiscal de 2018, entre 1 de março e 31 de agosto, ao atingir os 7.585 milhões de euros, segundo informou o gigante da distribuição em comunicado oficial emitido em Espanha.

O grupo espanhol, que apresentou pela primeira vez na sua história os resultados semestrais, depois de ter feito uma emissão obrigacionista de 600 milhões de euros na Irlanda, descreveu como positivos os dados do primeiro semestre e recordou que, no sector em que atua, a maior parte das vendas está concentrada na segunda parte do ano.

O resultado operacional bruto (EBITDA) situou-se em 355 milhões de euros, representando um aumento de 4,4%, impulsionado pela melhoria das margens em todas as áreas do grupo, graças às novas ações de gestão estratégica que estão a ser introduzidas no grupo.

A margem bruta aumentou 20 pontos base para mais 1,2%. Ao mesmo tempo, a dívida financeira líquida caiu 347 milhões, para 3.652 milhões de euros, devido em grande parte ao desenvolvimento de negócios e ao desinvestimento em propriedades não estratégicas – no valor de 212 milhões.

Recorde-se que o grupo está a passar por uma profunda alteração interna, depois de se ver confrontado com uma verdadeira guerra interna, motivada por desentendimentos entre os principais acionistas, herdeiros do fundador.