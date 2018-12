El Corte Inglés vende 20% dos brinquedos através da internet em Espanha

O El Corte Inglés já vende 20% dos seus brinquedos através dos seus canais online, sendo líder do setor em Espanha, à frente da Toys’R’Us, um número que “cresce todos os anos a dois dígitos “e que vai repetir essas taxas de evolução ao longo do ano em curso”, referiu Jacobo Fernandez, diretor de compras de brinquedos e jogos da empresa, em comunicado esta sexta-feira.

No mercado que tem vindo a cair 3,8% até agora este ano, e que espera fechar 2018 com uma queda de 4%, o El Corte Inglés garante que a sua evolução está a ser “um pouco melhor que o do setor” e o seu objetivo é “encerrar o ano com vendas positivas ou estáveis”.

O grupo de lojas aposta na promoção de brinquedos de marca própria, dos quais já possui mais duas mil referências e cujas vendas crescem a dois dígitos em relação à média do setor, além de apostar numa oferta exclusiva de produtos. Exemplo disso é o Ksi Meritos, boneco da empresa mexicana Distroller, do qual já vendeu mais de 100 mil unidades este ano.

Em paralelo, o El Corte Inglés aposta nos grandes blockbusters do setor, como os bonecos de League Of Legends (LOL), responsáveis ​​em parte pela ascensão dos brinquedos abaixo dos 20 euros. O grupo vende no total mais de 8.500 brinquedoel coers diferentes.