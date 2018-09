“Ele deu uma facada e rodou. Para matar, mesmo”. Bolsonaro fala pela primeira vez depois do ataque

Jair Bolsonaro, o candidato favorito a vencer a primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, deu a primeira entrevista depois de ter sido vítima de uma facada durante uma campanha, no dia 6 de setembro.

A entrevista foi à ”TV Jovem Pan”, Bolsonaro afirmou que a facada foi “para matar mesmo. O cara sabia o que estava fazendo. Por milímetros não atingiu veias que eu não teria como resistir”, revelou.

“Acredito que ele não agiu sozinho. Ele não é tão inteligente assim, não”, disse, em relação a Adélio Bispo de Oliveira, suspeito principal do atentado, atualmente sob investigação. “A tendência natural de um ato como aquele é ele ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão quase na certeza de que não seria. Não seria como? Sabendo que teria gente ao lado dele.”

O candidato brasileiro espera receber alta dia ”31 de setembro”. No entanto, por motivos de segurança e saúde, não deverá participar em atos públicos até à primeira volta das eleições. “A recomendação é que eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu tenho aqui, pode botar tudo a perder”, disse. Ainda assim, referiu que vai fazer um vídeo em direto nas redes sociais a partir de dia 1 de outubro, a uma semana da ida às urnas.

Numa entrevista dada a partir do hospital, e que contou também com a presença do filho e candidato a deputado, Flávio Bolsonaro, o candidato do Partido Social Liberal alternou entre o discurso político, de combate ao crime e alguns momentos de emoção.