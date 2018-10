Electra implementa novo sistema de gestão comercial

A empresa de Electricidade e Água (Electra) diz que vai inaugurar na segunda-feira um novo sistema de gestão comercial, ao ” do progresso tecnológico”, visando melhorar os procedimentos e o relacionamento com os clientes.

Numa nota enviada à Inforpress, a empresa afirmou ainda que tal sistema vai permitir igualmente uma gestão eficaz das atividades de suporte à função comercial.

“A entrada em funcionamento do novo sistema informático implica um minucioso trabalho de preparação e formação dos nossos colaboradores, o que poderá trazer alguns constrangimentos no atendimento dos nossos clientes nas lojas Electra”, lê-se no documento que também apela “à compreensão de todos.”

A empresa garante ainda que se trata um serviço que “melhor traduz as necessidades e expectativas dos clientes no atendimento, na linha da evolução pretendida” e em consonância com a sua missão que aposta “na máxima satisfação dos clientes.”