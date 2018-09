Eleições da Associação Mutualista Montepio Geral marcadas para 7 de dezembro

A Associação Mutualista Montepio Geral vai a votos no próximo dia 7 de dezembro, segundo a convocatória que foi publicada esta segunda-feira, 17 de setembro, no site da Mutualista.

“Convoco os associados efectivos do Montepio Geral – Associação Mutualista para se reunirem em assembleia-geral eleitoral, a realizar no dia 7 de dezembro de 2018, com início às 9h00 e termo às 18h00”, avança a nota publicada.

Nesta reunião magna, serão escolhidos os órgãos associativos para o triénio 2019-2021, entre os quais o presidente do conselho de administração. De acordo com a nota da Mutualista, assinada pelo presidente da mesa, Vítor Melícias , “são aceites listas de candidaturas no período de 1 a 31 de outubro de 2018”.