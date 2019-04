Eleições em Espanha: projeções dão vitória a Sanchéz por 28,1%

PSOE de Pedro Sánchez é, atualmente, o partido mais votado nas legislativas deste domingo em Espanha, com 28,1%, segundo as primeiras projeções à boca das urnas, realizadas pelo Gad3, para a TVE.

Em segundo lugar fiou o PP de Pablo Casado com 17,8%%, em terceiro a Unidas Podemos de Pablo Iglesias com 16,1%, em quarto o Ciudadanos de Albert Rivera com 14,4% e em quinto o Vox de Santiago Abascal com 12,1%. Primeiros resultados oficiais do escrutínio são esperados às 22.30, ou seja, 21.30 em Lisboa.

A sondagem da GAD3 para a RTVE atribui entre 116 e 121 deputados ao PSOE e entre 42 e 45 ao Unidas Podemos, um resultado que deixa estas duas forças longe da maioria absoluta. O mesmo verifica-se à direita, pois a sondagem dá entre 69 e 73 deputados ao PP, 48 ou 49 ao Cidadãos e entre 36 e 38 ao Vox.

O estudo do El Espanõl segue a mesma linha: PSOE entre 114 e 120 mandatos, PP entre 74 e 79, Cidadãos entre 49 e 55, Unidas Podemos entre 44 e 50, e Vox entre 29 e 33.

Primeiras projeções:

Segundo a sondagem à boca das urnas da TVE, o PSOE sem maioria absoluta:

PSOE: 28,10% (116 a 121 deputados)

PP: 17,8% (69 a 73)

Unidas Podemos: 16,10% (42 a 45)

C: 14,40% (48 a 49)

Vox: 12,10% (36 a 38)

ERC: 3,3% (13 a 14)

PNV: 1,3% (6 deputados)

Elevada participação dos eleitores espanhóis

36,9 milhões de espanhóis foram chamados a votar nestas eleições antecipadas, depois de o primeiro-ministro não ter conseguido aprovar o Orçamento do Estado para 2019. Por falta de apoios. Os independentistas catalães, que ajudaram a aprovar a moção de censura socialista para tirar o PP e Mariano Rajoy do poder, em 2018, tiraram-lhe, então, o tapete debaixo dos pés.

A duas horas do fecho das urnas, os dados oficiais do governo espanhol apontavam para uma taxa de participação era de 60,76%, ou seja, 9,55% mais do que a registada em período homólogo em 2016.

Na Catalunha o aumento na taxa de participação era, a essa mesma hora, de 17,8% em relação ao escrutínio de há três anos. Nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, enclaves no norte de África que estão na linha da frente do problema da imigração ilegal, a taxa de participação subiu, respetivamente, 11,3% e 11,1% em relação às eleições legislativas antecipadas de 2016.