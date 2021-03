Eleições em Israel: Netanyahu à frente, Gantz desapareceu do mapa

As últimas sondagens para as eleições israelitas desta terça-feira mostram aquilo que todos os analistas consideram ser verdade: o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu é praticamente inamovível do poder – pelo menos enquanto ele próprio não quiser. O seu partido, o Likud, não só está à frente das sondagens (com mais de 29% de intenções de voto), como leva um enorme avança em relação ao potencial segundo classificado – em alguns dos estudos esse avanço é da ordem dos pontos percentuais, ou seja, o que dá uma margem de mais de 30%.

E se isso não é propriamente uma surpresa, já o segundo classificado nas sondagens é pelo menos uma ‘semi-surpresa’: o Yesh Atid, um partido político centrista fundado em 2012 por Yair Lapid, que procura representar os interesses do que considera ser o centro da sociedade israelita – a classe média. A surpresa não resulta tanto do Yesh Atid estar em segundo lugar, mas do facto de a coligação Kahol Lavan (Azul e Branco) não ocupar esse lugar.

De facto, as sondagens são tremendamente severas para a coligação liderada por Benjamin Gantz – que surge apenas em 11º lugar, com intenções de voto de 4,5%. O Kahol Lavan fez parte da coligação, juntamente com o Likud, que governou o país nos últimos meses – o que quer dizer que, aparentemente, os israelitas colocam nas mãos de Gantz todas as culpas por mais um executivo fracassado. Tudo leva a crer que Benjamin Gantz – que ocupou o cargo de ministro da Defesa e era suposto ter substituído Netanyahu (em regime de rotatividade entre os dois partidos) – terá chegado ao fim de uma carreira política que parecia auspiciosa.

De facto, nos anos mais recentes, Guntz foi o único político que conseguiu concorrer em pé de igualdade com Netanyahu – e só por muito pouco não saiu vencedor das últimas eleições. Gantz chegou mesmo a ser encarregado pelo presidente israelita, Reuven Rivlin, de formar um governo que passasse no crivo do Knesset, o parlamento do país – mas o centrista nunca conseguiu chegar tão longe.

A coligação que fez com o Likud chegou aonde os analistas anteciparam que chegaria: a lado nenhum. O ‘azuis e brancos’ foram sempre desprezados pelo primeiro-ministro e o mal-estar dentro do executivo demorou muito poucas semanas a surgir. Qualquer questão era suficiente para mostrar a total incoerência do executivo – que acabou por soçobrar por causa da sua incapacidade de chegar a acordo para a redação do Orçamento do Estado para este ano.

Mas, como dizem os analistas, essa foi apenas a desculpa que Netanyhu arranjou para se livrar de um governo onde não mandava completamente. Muito possivelmente, o ‘eterno’ primeiro-ministro terá de recorrer a uma nova coligação – ou ao menos a um entendimento parlamentar – para conseguir formar o próximo governo.

O que as sondagens também parecem provar é que os vários casos de justiça em que Netanyahu está envolvido não são observados pelo eleitorado como suficientemente importantes para acabar com as suas pretensões de se manter no poder – mas isso também não é nenhuma novidade: os casos não são propriamente recentes, e os israelitas há muito que deles têm conhecimento.

Outra coisa que também não é uma novidade, é que as eleições desta terça-feira vão, com um elevado grau de certeza, manter o Estado hebraico do lado dos países ingovernáveis. Único aspeto positivo para Netanyahu: o quadro político do país está em crescente pulverização – com mais de uma dezena de partidos a acalentar esperanças de conseguir lugares no Knesset. E quanto maios for essa pulverização, melhor para Netanyahu – que assim não terá que se haver com um rival (mesmo que de coligação) com a dimensão que o Kahol Lavan chegou a ter há alguns meses.