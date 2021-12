Eleições legislativas: Afastamento do PSD poderá prejudicar CDS-PP, dizem especialistas

O Partido Social Democrata (PSD) afastou-se do CDS-PP e decidiu avançar para eleições legislativas sozinho. O líder centrista considerou o afastamento uma “oportunidade” para o partido, mas segundo os especialistas contactados pelo Jornal Económico (JE) o CDS poderá sair prejudicado.

“À priori o partido mais afetado é o CDS porque o PSD vem de um congresso onde o seu líder saiu reforçado. O CDS não tomou a mesma opção e o partido está bastante dividido”, apontou ao JE José Palmeira, professor de ciências políticas na Universidade do Minho.

A 27 de novembro Rui Rio foi reeleito presidente do PSD com 52,48% dos votos dos militantes sociais-democratas quando faltava apurar apenas 20 concelhias, contra 47,52% para Paulo Rangel (menos 1.690 votos). No seu discurso de vitória, e com as eleições legislativas na mira, dizia que a vitória nas diretas do PSD só fazia sentido se fosse “para construir um país melhor”.

Por sua vez, o coordenador Adjunto da Unidade de Coordenação de Ciência Política Pedro Fonseca, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa, referiu não ter nenhuma “bola de cristal”, ainda assim, defende que “o grande perdedor deste processo é o Francisco Rodrigues dos Santos e a liderança do CDS-PP”. “Vamos ver o que conseguem em termos eleitorais, mas antecipa-se um colapso. Há aqui um outro ciclo que pode eventualmente eleger algum deputado, mas prevê-se uma grande redução”.

Sobre as eleições legislativas José Palmeira explicou ainda que “em teoria se os dois concorressem juntos” estaria favorecida “a coligação”. “Ao irem separados em muitos círculos o CDS vai não conseguir eleger ninguém para o Parlamento, mas vai se calhar retirar a possibilidade de o PSD meter mais um deputado”, sublinhou.

De recordar que a decisão recente do PSD contraria a de outras eleições onde o PSD de Rio uniu-se com o CDS de ‘Chicão’. Primeiro aconteceu nos Açores e depois em Lisboa, nas eleições autárquicas, onde conseguiram eleger Carlos Moedas.

Porque motivos decidiu o PSD afastar-se do CDS-PP?

Segundo José Palmeira um dos motivos pelo qual o social democrata decidiu afastar-se tem que ver com a antiga imagem da Troika associada à coligação de Passos Coelho com Paulo Portas. O outro motivo relaciona-se com o atual estado do CDS-PP.

“O PS (Partido Socialista) poderia sempre acusar o PSD” na circunstância de se unir ao CDS “de continuar a ser a aliança democrática, a mesma aliança que governou durante o período da Troika”.

Além das possíveis acusações de que seria alvo, a “segunda circunstância deverá ter a haver com a própria situação interna do CDS , em que o CDS é um partido muito fraturado”, disse o especialista.

“Nesse sentido uma aliança hoje com o CDS poderia importar para o seio de uma coligação os problemas que, neste momento, são apenas do CDS”, afirmou José Palmeira.

“Fragilização interna” afasta PSD do CDS

De acordo com Pedro Fonseca a “fragilização interna” do CDS poderá ser um dos motivos pelos quais o PSD afastou-se dos centristas.

“Há uma competição grande nesta agenda onde o CDS se insere. Se juntarmos a isso uma certa fragilização interna, a fragmentação, a divisão interna do CDS que fragiliza a sua estrutura e uma liderança que não conseguiu lidar com todos os indivíduos envolvidos e com todas as sensibilidades dentro do CDS e a saída de grandes quadros do partido, isso contribuiu para a sua fragilização”, enalteceu o especialista.

“A perceber esta fragilização é indissociável deste afastamento”, admitiu Pedro Fonseca. “No fim do dia os partidos políticos são maquinas de competição eleitoral. Estão para conquistar o poder e para ampliar o seu poder. O PSD certamente tem um conjunto de estudos relevante sobre a cenarização de concorrer sozinho ou concorrer com o CDS-PP. A avaliação que o O PSD certamente fez foi sem dúvida de que o CDS servia para muito pouco no contexto da competição eleitoral”.