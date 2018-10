O Brasil vai a votos este domingo, dia 7, mas é pouco provável que à noite o país conheça um presidente consagrado logo na primeira volta.

Para o comentador político e ex-embaixador no Brasil Francisco Seixas da Costa, a primeira volta passa pouco de um pró-forma que inevitavelmente vai isolar Jair Bolsonaro (candidato do PSL) e Fernando Haddad (candidato do PT) como os verdadeiros candidatos à sucessão de Michel Temer. “Não tenho dúvidas que um deles será o próximo presidente do Brasil”, diz Seixas da Costa.

Num país que viveu sempre no abismo dos extremos, tanto do ponto de vista político como social, o antigo embaixador no Brasil, entre 2005 e 2009, tem dificuldade em assumir o favoritismo de qualquer um deles. Mas destaca que os dois são a consubstanciação do extremar da sociedade brasileira, que, afirma, se reforçou nos anos mais recentes.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor