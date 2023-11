É esperado que Pedro Nuno Santos avance com candidatura à liderança do PS nas eleições diretas que vão decorrer entre 15 e 16 de dezembro.

11 Novembro 2023, 13h00

O antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai falar ao país na próxima segunda-feira, num momento em que o PS tenta arranjar sucessor no PS para António Costa.

“O deputado do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, fará no próximo dia 13 de novembro, pelas 18h, na Sede do Partido Socialista no Largo do Rato, declarações ao país”, conforme é possível ler no comunicado. É esperado que Pedro Nuno Santos avance com candidatura à liderança do PS.

Pedro Nuno Santos é apontado como favorito a suceder António Costa nas eleições diretas que vão decorrer entre 15 e 16 de dezembro.

Segundo a sondagem da Aximage para o DN, 30% considera que Pedro Nuno Santos será o sucessor de Costa. Em segundo lugar está Fernando Medina que reúne 19%. Depois, segue-se José Luís Carneiro que obtém 9% nesta sondagem, e Carlos César obteve 6%.