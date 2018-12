Eleições regionais marcadas para 22 de setembro

As eleições regionais da Madeira estão marcadas para 22 de setembro e realizam-se antes das legislativas, que ocorrem a 6 de outubro, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, esta sexta-feira.

A decisão do presidente da República acontece depois do chefe de Estado ter estado recentemente na Madeira onde promoveu audições com os partidos que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira, onde as eleições foram um dos temas abordados.

De referir que o chefe de Estado tem como uma das suas competências a definição da data das eleições.

As eleições europeias já tinham sido marcadas para 26 de maio pelo presidente da República.