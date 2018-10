Eleven Sports aumenta subscritores em 112% após transmissão em direto no Facebook

O número de subscritores da Eleven Sports Portugal aumentou 112% entre o fim de semana desportivo dos dias 6, 7 e 8 e o fim de semana desportivo de 20, 21 e 22 de outubro, segundo dados revelados ao Jornal Económico esta terça-feira. “Foi tudo de forma orgânica”, explicou o diretor de marketing da operadora de conteúdos desportivos, Nuno Miranda.

Quando a Eleven Sports Portugal transmitiu em direto no Facebook o jogo Barcelona-Sevilha, a contar para a nona jornada da primeira liga espanhola, no dia 20 deste mês, o jogo “entre o gigante Messi e o português André Silva, dois dos melhores marcadores da prova,” obteve um alcance superior a cem mil pessoas. “O pico de live view [número de pessoas a assistir ao vídeo em simultâneo] foi de mil pessoas ao mesmo tempo”, revelou Nuno Miranda.

Ao todo, o vídeo do jogo entre os dois clubes espanhóis registou 55 mil views. O engagement (relação entre utilizador da rede social e o conteúdo) foi superior a 96%, algo que o responsável do marketing da Eleven Sports, em Portugal, considerou “bastante positivo”.

Num balanço aos números registados, o diretor de marketing Nuno Miranda afirmou que este é o reflexo de “um projeto inovador e de sucesso, com um portefólio de conteúdos desportivos bastante interessante”.

Questionado pelas próximas jornadas desportivas, se haverá mais transmissões de conteúdos em live streaming no Facebook, Nuno Miranda referiu: “Sim, claramente, vamos continuar. Este é um cenário onde as pessoas gostam e sentem-se bastante confortáveis, a assistir a jogos no Facebook”.

Mais, além do Facebook é possível que, no futuro, a Eleve Sports alargue a transmissão de jogos, ocasionalmente gratuita, às redes sociais Twitter e Youtube. “É algo que estamos a analisar e, em breve, teremos soluções nesse sentido”, disse.

Numa alusão à primeira tentativa de transmitir o jogo que inaugurou a presença da Eleven Sports, em Portugal, no Facebook – uma tentativa que saiu frustrada por questões técnicas -, Nuno Miranda clarificou: “Neste momento, trabalhamos com as diferentes ligas [que detemos direitos] e com o Facebook para garantir a melhor transmissão possível. Lembro que aquando da transmissão desse jogo para a supertaça francesa, a Liga francesa, veio mais tarde admitir que o erro técnico partiu deles que nos impediu de transmitir o jogo no Facebook”.