Eleven Sports: Negociações entre Nowo e operadoras continuam em curso

Quase dois meses depois de ter entrado no mercado português, a operadora de canais desportivos Eleven Sports continua apenas a ser transmitida na operadora Nowo. As negociações com a NOS, Altice e Vodafone, ainda não chegaram a bom-porto, numa altura em que os campeonatos nacionais dos vários países europeus, bem como a Liga dos Campeões já se encontram em curso.

Ao Jornal Económico, fonte oficial da Vodafone, afirma que “não existe ainda um acordo com a Nowo para a transmissão dos canais da Eleven Sports” e que “as negociações continuam em curso”. Por sua vez, fonte oficial da Altice Portugal, assume que “tem vindo a apresentar propostas no sentido de disponibilizar estes conteúdos aos seus clientes”.

A mesma fonte refere ainda que a Altice Portugal “prima por integrar os melhores conteúdos na sua plataforma de TV, desde que os mesmos estejam disponíveis respeitando os critérios equilibrados de caráter financeiro, operacionais e, acima de tudo, de transparência”.

No passao dia 27 de setembro, Miguel Almeida, presidente executivo da NOS, acusou a Nowo de “grave falta de ética” na negociação sobre os conteúdos desportivos da Eleven Sports, tendo em conta que esta “tem acesso em condições benéficas” aos conteúdos da operadora.

Miguel Almeida, deixou claro que a NOS não vai “desistir” de “tentar chegar a um acordo comercial” e que “se não for possível, vamos atuar numa lógica física de ação/reação”.

Esta segunda-feira, 8 de outubro, Pedro Mendonça Pinto, diretor não-executivo da operadora de canais desportivos Eleven Sports, mostrou-se “surpreendido e desiludido” pelo facto de ainda não haver um acordo entre a Nowo, operadora que detém os direitos de transmissão dos conteúdos da Eleven Sports e as restantes operadoras (NOS, MEO e Vodafone).

Em declarações ao Jornal Económico, Pedro Mendonça Pinto, referiu que “as conversas continuam, mas estamos surpreendidos e desiludidos, relativamente ao facto de ainda não haver acordos”, sublinhando que a Eleven Sports continua “a receber centenas de mensagens nas nossas redes sociais que têm gostado da nossa abordagem e dos conteúdos apresentados, mas que há uma grande frustração relativamente ao facto de não poderem aceder a esses conteúdos nos operadores que têm em casa”, explicou.

Pedro Mendonça Pinto não encontra uma explicação para a demora nas negociações, até porque, “Portugal é sem dúvida o mercado mais forte da Eleven Sports, a nível de entrada. Nos outros mercados sentimos sempre um ambiente aberto e construtivo de operadores que estavam no mercado, mesmo quando não estavam habituados a ter concorrência queriam fechar o mais depressa possível com a Eleven Sports, porque tinham conteúdo que os clientes queriam”, salientou.

As razões para este prolongar de conversações entre as operadoras é a questão levantada por Pedro Mendonça Pinto, para quem os valores que “estão em cima da mesa são justos e razoáveis”. Um dos principais, se não mesmo o principal conteúdo da Eleven Sports são as transmissões da Liga dos Campeões, que leva já duas jornadas decorridas sem que os clientes das restantes operadoras consigam ter acesso à competição nas suas televisões.

“Para nós era inimaginável a Champions começar sem estar disponível em todas as plataformas, pela nossa experiência nos outros mercados. Continua a ser difícil de compreender o facto de não haver ainda acordo. Acho que aqui perdemos todos e podíamos ganhar todos, porque nós [Eleven Sports] queremos trabalhar com a Vodafone, MEO e NOS”, referiu Pedro Mendonça Pinto, que deixa um apelo a todos os envolvidos.

“Queremos ter estes parceiros que são importantes no mercado português e lançamos o apelo para a prioridade serem os clientes e o conteúdo”, afirmou.