Eleven Sports Portugal volta a transmitir via Facebook. Bundesliga em direto este sábado

Os resultados da transmissão de jogos de futebol no Facebook têm tido resultados “bastante positivos” para a Eleven Sports Portugal e é, por isso, que a distribuidora de conteúdos televisivos de desporto vai transmitir na sua página de Facebook, este sábado, 24 de novembro, pelas 14h30, aquele que é o primeiro jogo da primeira liga alemã (Bundesliga) a ‘passar’ em streaming numa rede social. Trata-se do Bayern de Munique-Fortuna de Dusseldorf.

Da última vez que o canal premium de desporto transmitiu um jogo no Facebook (Barcelona-Sevilha, a 20 de outubro), a Eleven Sports disse ter aumentado o número de subscritores em 112%, na semana após essa transmissão em direto no Facebook.

“Os resultados da transmissão dos jogos das melhores ligas de futebol no Facebook têm sido bastante positivos e interessantes em termos de data-driven e engagement para a marca, permitindo-nos continuar a crescer a nível de subscrições”, explica Nuno Filipe Miranda, diretor de marketing e comunicação da Eleven Sports, citado no comunicado da empresa.

A aposta na transmissão de eventos desportivos no Facebook continua, também na medida em que a Eleven Sports quer “continuar estrategicamente o caminho da inovação de cross-platform TV Data”.

O CEO International da Bundesliga, Robert Klein, vê com bons olhos a aposta da transmissão dos jogos da liga em plataformas digitais. “Fornecem-nos novas formas de atingir uma audiência mais alargada com conteúdos inspiradores, dando aos fãs um maior acesso ao futebol puro e autêntico que caracteriza a nossa liga – o futebol como ele deve ser. Juntamente com o nosso parceiro Eleven Sports, temos uma grande expetativa em partilhar a nossa fantástica liga com os fãs portugueses”, disse Klein, igualmente citado no comunicado.

‘Bávaros’ em apuros

O confronto deste sábado, na Allianz Arena, a casa do Bayern de Munique, antecede a visita do Benfica aos bávaros que terá lugar no dia 27 de novembro. Para já, os campeões alemães têm um importante teste depois de terem perdido no ‘Clássico’ alemão na última jornada, com o Borussia de Dortmund, resultado que os deixou num invulgar quinto lugar, na Bundesliga, a sete pontos da liderança da equipa de Dortmund.

Este sábado, os bávaros terão os recém-promovidos Fortuna de Dusseldof pela frente, que tentam fugir aos últimos lugares da tabela, e que chegam a Munique motivados pela goleada imposta ao Hertha de Berlim, na última jornada da Bundesliga.