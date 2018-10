Elon Musk vai comprar 20 milhões de dólares em ações da Tesla

Elon Musk vai adquirir 20 milhões de dólares em ações da Tesla. O fabricante de carros elétricos confirmou a emissão e venda de 20 milhões de dólares em ações a Elon Musk durante a próxima sessão de negociação.

A confirmação da transação surge um dia depois de uma juiz norte-americana ter aprovado o acordo entre Elon Musk, Tesla e a Securities and Exchange Commission (SEC) pelo que o responsável máximo da Tesla deverá pagar uma multa de 20 milhões de dólares após ser acusado de fraude.

Em agosto deste ano, a fabricante de automóveis elétricos e autónomos Tesla foi intimada pela Securities and Exchange Commission (SEC), o regulador do mercado de capitais norte-americano, para explicar o plano do fundador e CEO, Elon Musk, para retirar a empresa de bolsa, noticiou a “Fox Business Network” na quarta-feira.

Em causa está ainda a afirmação de Musk na sua conta de Twitter a 7 de agosto: “Financiamento garantido”.