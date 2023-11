A autoridade de segurança alimentar recebeu 2.600.000 denúncias e reclamações, suspendeu 12.705 atividades, respondeu a 354 mil pedidos de informação e aplicou mais de 145 milhões de euros em coimas, em 18 anos de existência.

3 Novembro 2023, 18h45

A ASAE comemora 18 anos hoje e para celebrar o seu aniversário divulgou alguns dados de destaque das suas operações durantes estes 18 anos. Ao longo da sua existência, a ASAE já apreendeu artigos no valor de cerca de 300 milhões de euros, e realizou 9.292 detenções.

A entrada do comércio online na vida das pessoas obrigou a ASAE a investir mais no domínio da fiscalização do e-commerce, sendo que o número de fiscalizações online têm sido uma necessidade cada vez maior para proteger os consumidores que a utilizam.

Neste 18.º aniversário a ASAE deixa claro que está atenta às “exigências do presente contexto e na procura constante na prestação de um serviço de excelência no âmbito das suas competências”, e que vai continuar “a zelar pelo cumprimento da sua missão em prol da proteção dos consumidores e da leal e sã concorrência entre operadores económicos”.

Hoje para além de celebrar o 18.º aniversário, o ministro da Economia e do Mar anunciou a designação do novo Inspetor Geral ASAE, Luís Lourenço, que substitui, a partir desta sexta-feira, Pedro Portugal Gaspar.