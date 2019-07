Em 2018 só três empresas foram admitidas à cotação na Euronext Lisbon

Em dezembro de 2018, o número total de empresas emitentes cotadas na Bolsa portuguesa era de 59, distribuídas entre os segmentos Euronext (43), Euronext Access (13) e Euronext Growth (3). Os dados constam da newsletter da AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado.

Ao longo do ano foram admitidas 3 novas empresas, uma no mercado regulamentado Euronext e duas no segmento Euronext Access, com o montante das novas admissões, de acordo com a capitalização bolsista na data de admissão, a cifrar-se nos 79 milhões de euros.

Já no que respeita às emissões de dívida foram admitidos 46 títulos, totalizando cerca de 27 mil milhões de euros, 40 dos quais no mercado regulamentado Euronext e os restantes no Euronext Access.

A newsletter dá ainda conta que durante o ano de 2018 negociaram-se cerca de 23 mil milhões de euros no mercado acionista nacional, o que representa uma redução de cerca de 3,4% em relação ao ano de 2017. “Nota-se igualmente a redução do número de negócios em cerca de 21%, de 5,4 milhões para 4,3 milhões, em linha com a redução muito significativa do número médio de negócios por sessão, de 22 mil para 18 mil”, lê-se na nota.

No final de 2018, encontravam-se registados 96 membros a operar no mercado à vista nacional, mais dois do que no final de 2017 e 46 membros no mercado de derivados.

Relativamente à capitalização bolsista doméstica, à data de 31 de dezembro de 2018, era de 54,3 mil milhões de euros, o que representou um decréscimo, entretanto já recuperado em 2019, relativamente à capitalização bolsista doméstica no final de 2017, a qual era de cerca de 57,0 mil milhões de euros.

No início de julho de 2019, a capitalização bolsista das ações domésticas totalizava 61.848 milhões de euros, diz a AEM. No final de junho de 2019, o índice PSI-20 encerrou nos 5.137,47 pontos, registando uma descida de 7,1% em relação ao período

homólogo de 2018, acrescenta a associação.

No final de dezembro de 2018, o valor das transacções efectuadas no mercado secundário a contado totalizou 1.519,7 milhões de euros, menos 533,1 milhões (-26,0%) do que em dezembro de 2017.

Na Euronext Lisbon, o volume de transações situou-se em 1.469,6 milhões de euros, o que representa uma descida mensal de 16,9% e uma quebra homóloga de 24,6%.

A capitalização bolsista dos instrumentos financeiros admitidos à negociação no mercado a contado, em Portugal, está

representada quase exclusivamente por dois segmentos distintos, as ações e as obrigações (de dívida pública e

privada).