“Em dois anos, fizemos o que nenhuma administração fez”, diz Trump na Assembleia Geral da ONU

Donald Trump, presidente norte-americano, garantiu hoje no discurso ante a Assembleia Geral da ONU que a sua administração fez o que nenhuma outra conseguiu na história dos EUA em dois anos. Entre outros aspetos, Trump deu ênfase à “florescente economia do país”, o reforço das fronteiras e sobre os progressos na relação com a Coreia do Norte.

“Há um ano, estive perante vocês pela primeira vez. Nesta grande sala falei sobre as ameaças do nosso mundo e apresentei uma visão para melhorá-lo. Hoje estou aqui para partilhar os extraordinários progressos que conseguimos fazer”, realçou Trump no início do discurso.

“Em menos de dois anos, a minha administração conseguiu o que nenhuma outra logrou na história do nosso país”, prosseguiu Trump, altura em que o presidente norte-americano foi obrigado a fazer uma pausa na intervenção perante os risos que se ouviram da plateia. “Não espera esta reação”, confessou Trump no palanque.