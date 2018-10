Em Lisboa até 2028: quanto custa o ‘casamento tecnológico’ entre Web Summit e Portugal?

Serão 110 milhões de euros – é este o preço a pagar para Lisboa acolher a dez edições da Web Summit que se vão realizar entre 2019 e 2028. O valor do investimento foi anunciado pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, e corresponde 11 milhões por ano. Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), explicou que o investimento será repartido entre a própria CML e outras instituições do Ministério da Economia. Segundo notícia o “Observador”, o contrato prevê uma cláusula de rescisão no valor de 340 milhões de euros por cada ano não cumprido.

Mas o negócio, que foi oficialmente anunciado esta manhã na Altice Arena, em Lisboa, tem mais números. O primeiro ministro, António Costa, afirmou que a organização da maior feira tecnológica do mundo representa “muito mais do que os 30 milhões de euros de receita fiscal direta que Portugal angariou” com o edição da Web Summit no ano passado. E Medina, que no futuro quer chegar “aos 100 mil participantes” na feira revelou que, por si só, “já têm um impacto económico”.

Quantos aos números do investimento da expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), Medina disse que “ainda é cedo determinar o valor do investimento” porque o programa vai avançar a agora. A expansão da FIL era uma condição essencial para que Lisboa continuasse a acolher a Web Summit. E foi Medina quem, há quatro semanas, pouco antes da meia-noite de uma sexta-feira, telefonou a Paddy Cosgrave e o terá convencido a fechar negócio, contou o irlandês, co-fundador e CEO da Web Summit.

O plano de expansão da FIL, que terá permitido a Medina levar as negociações com Cosgrave a bom porto, passam por aumentar o espaço em “2,25 vezes”. O projeto será faseado. Numa primeira etapa, a expansão da FIL passará por soluções temporárias, que arrancam nos próximos meses. Mais tarde, numa segunda fase, o projeto assumirá um alargamento definitivo. No entanto, há já uma certeza: uma ligação entre a FIL e a Altice Arena.