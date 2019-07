Em nome da mobilidade, uma parceria de sucesso

É muito simples: para usufruir da campanha carrocomdesconto.pt basta inscrever-se até dia 31 de agosto no portal Mais Mobilidade da DECO PROTESTE. Tal como o próprio nome indica, o carrocomdesconto.pt é uma solução que permite a todos os consumidores terem um veículo com prestação fixa, sem entrada inicial, com tudo incluído e zero preocupações. Oferece condições especiais para cinco tipo de veículos: um citadino cabrio a gasolina, o Fiat 500; um pequeno familiar a gasóleo, o Seat Leon; um SUV a gasóleo, o Nissan Qashqai; um híbrido plug-in, o BMW 225xe Active Tourer Híbrido Plug-In; e um carro 100% elétrico, o Nissan Leaf. A LeasePlan é líder nacional no mercado de car-as-service e a sua história tem sido construída no desenvolvimento de soluções de mobilidade e sustentabilidade, tão prementes no Mundo onde hoje vivemos. Em linha com a sua oferta, esta campanha de renting inclui todos os serviços: manutenção, revisões, pneus ilimitados, impostos, seguro automóvel, assistência em viagem, carro de substituição e uma linha de apoio 24 horas por dia. Para além de tudo, ainda oferece um cartão com 150 euros de combustível ou carregamento e desconto em equipamentos de carregamento eletrónico e na instalação.

Pedro Pessoa, Diretor Comercial da LeasePlan Portugal, a propósito desta parceria com a DECO PROTESTE, assume que a campanha carrocomdesconto.pt está destinada ao sucesso: “Para a LeasePlan a associação à DECO PROTESTE representa a associação a uma marca de confiança reconhecida pela maioria dos consumidores, mas esta é uma parceria win-win − a LeasePlan oferece à DECO PROTESTE a sua experiência na gestão de frotas e na negociação da aquisição de veículos e a DECO PROTESTE dá a conhecer a LeasePlan a todos os consumidores que têm em conta os conselhos e avaliações desta entidade”

