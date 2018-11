Em outubro o PSI-20 caiu 6,1% e a Euronext Lisbon afundou 27,5% face a setembro

O índice bolsista português PSI-20 teve, em outubro deste ano, um desempenho pior do que no mês de setembro e do que em outubro de 2017. De acordo com os indicadores mensais do mercado de capitais português elaborado pela CMVM, o PSI-20 encerrou nos 5.030,71 pontos no passado mês, uma variação negativa de 6,1% face ao mês de setembro de 2018 e de 8,1% em termos homólogos.

Segundo o comunicado da CMVM, no mês passado, “Galp (13,17%), a EDP (13,15%) e o BCP (10,76%) foram os emitentes com maior representatividade no índice”, sendo que a volatilidade do PSI-20 “oi de 14,37%, acima dos 10,46% fixados no mês anterior e dos 7,89% registados em igual período do ano passado”.

No mesmo período, o mercado secundário totalizou 1.945,5 milhões de euros, um valor 14,3% (-244,1 milhões) do que o alcançado em setembro mas 18,6% a abaixo do verificado em outubro de 2017 (-444,0 milhões). Já na Euronext Lisbon, “o volume de transações situou-se em 1.898,4 milhões de euros, o que representa uma subida mensal de 15,4% e uma queda homóloga de 16,1%”, lê-se na nota.

“No MTS Portugal, o volume transacionado sobre títulos de dívida totalizou 13.158,0 milhões de euros em outubro, o que representa um crescimento mensal de 55,4%, com as transações sobre Obrigações do Tesouro a aumentarem 38,5%, enquanto sobre Bilhetes do Tesouro subiram 79,9%W.

A capitalização bolsista da Euronext Lisbon ficou 27,5% e 30,8% abaixo de setembro deste ano e de outubro de 2017, respetivamente, totalizando 197.875,2 milhões de euros. “O segmento acionista desceu 55,3% para 60.174,2 milhões de euros, sobretudo devido à exclusão voluntária de negociação das ações do Banco Santander do mercado regulamentado Euronext, enquanto o segmento obrigacionista caiu 0,4% para 134.731,3 milhões de euros”.

“O valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e fundos de investimento alternativo caiu 0,1% em setembro face a agosto, para 11.829,9 milhões de euros. Nos fundos de investimento imobiliário e fundos especiais de investimento imobiliário o montante sob gestão decresceu 0,5% para 10.840,3 milhões de euros”.