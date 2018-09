Em reunião que deverá ser parca em surpresas, foco do BCE vai estar nas tensões globais

Encaixada entre o anúncio – em junho – da normalização da política monetária e o início prático desse processo – no começo de outubro -, a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) desta quinta-feira deverá trazer poucas novidades. O caminho para o fim do programa de compra de ativos já está definido e o presidente Mario Draghi, sempre avesso a abrir demasiado o jogo, não deverá querer desvendar muito sobre o reinvestimento em títulos que chegam à maturidade ou uma data mais específica sobre um aumento das taxas de juro.

No entanto, na economia mundial há atualmente um tema – o das tensões comerciais – que se sobrepõe a todos os outros e que deverá obrigar o BCE a dar novidades sobre o outlook da economia da zona euro. O banco central tem mostrado gradualismo na forma como se exprime sobre o assunto.

Após a reunião de julho, Draghi mostrou-se confiante na economia da moeda única apesar das “incertezas comerciais”, mas no Boletim Económico publicado em agosto, a instituição já sublinhava que face às ações e ameaças relativas ao aumento das tarifas comerciais pelos Estados Unidos e possíveis retaliações por parte dos países afetados o comércio global perdeu impulso e os riscos intensificaram-se.

A reunião de quinta-feira poderá ser a oportunidade para o BCE reconhecer de forma mais formal esses riscos, ou seja, nas novas previsões para o crescimento económico. Segundo fontes próximas da instituição, citadas pela Bloomberg, o BCE irá cortar as estimativas, começando já com as deste ano, principalmente devido à queda da procura externa.

Revisão em baixa das projeções

Segundo a agência, o comité do BCE responsável por elaborar as estimativas vê agora os riscos para o crescimento como estando inclinados negativamente, mas o Conselho de Governadores poderá optar por manter inalterada a linguagem que tem vindo a usar sobre os riscos: “geralmente equilibrados”.

Em junho, o BCE anunciou prever um crescimento da economia da zona euro de 2,1% este ano, seguindo-se um abrandamento gradual, até 1,7% em 2020.

Apesar da eventual revisão em baixa das estimativas, a confiança do BCE deverá permanecer suficiente para manter o plano delineado em junho, que implica o fim da compra de ativos no final do ano, antecedido de um corte no valor, em metade e para 15 mil milhões de euros por mês no último trimestre.

“Não prevemos surpresas na reunião. Os últimos dados da zona euro devem apoiar a visão do banco central de que o ambiente económico permanece robusto e, ainda que abaixo do pico de 2017, as perspetivas de crescimento da região também continuam fortes”, referiu Franck Dixmier, global head of fixed income da Allianz Global Investors.

Reinvestimentos e juros em aberto

“Esperamos, por isso, ouvir uma expressão de confiança renovada do BCE de que vai terminar o seu programa de compra de ativos até o final do ano. O BCE quer estabelecer uma base segura antes de entrar na próxima fase da sua política monetária, que será menos acomodatícia”, sublinhou.

Dixmier explicou que espera ouvir perguntas sobre como o banco central pretende reinvestir os títulos de dívida em vencimento, mas adiantou que ficaria surpreendido se as autoridades prestassem esclarecimentos nesta fase, uma vez que é do maior interesse do BCE manter todas as suas opções em aberto no atual clima geopolítico.

Na última reunião, Draghi afirmou que o Conselho de Governadores ainda não discutiu a política de reinvestimento, mas garantiu que a base da estratégia – a chave de capital – vai manter-se a mesma. Esta determina o limite máximo de capital de cada país que o BCE pode adquirir, com base no tamanho da economia.

O país com maior peso é a Alemanha (que tem a maior economia e é o país mais populoso), sendo que do total de dívida adquirida pelo BCE, até 18% pode ser alemã. Em sentido contrário, a dívida do Chipre pode representar apenas 0,15% do total. No caso de Portugal, a dívida nacional pode chegar a 1,74% de todos os ativos comprados pela instituição.

“O BCE deve igualmente confirmar sua postura cautelosa quanto à subida dos juros ao reiterar que o seu primeiro aumento dos juros não deverá ocorrer antes do verão de 2019. Isto dará ao BCE suficiente margem de manobra para ter em conta os próximos dados económicos, incluindo se a trajetória de inflação da zona está a convergir para a meta do banco central de cerca de 2%”, concluiu.