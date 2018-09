Em tempos incertos nas bolsas, depósitos indexados a índices podem perder dinheiro?

Após o ano passado ter sido de ganhos recorde nas ações, 2018 está a ser de maior volatilidade. A guerra comercial tem sido um dos principais fatores que tem penalizado as bolsas, especialmente na Ásia, mas também na Europa. O lisboeta PSI 20 acumula uma perda de 0,5% desde o início do ano, enquanto o pan-europeu Euro Stoxx 50 já desvalorizou mais de 4%.

Apesar de o investimento direto em ações não estar nos pensamentos da maioria dos pequenos aforradores, existem depósitos cuja remuneração está associada à evolução das bolsas: os antigos depósitos indexados, cuja designação mudou, no início do ano, para depósitos estruturados. Neste cenário, o Banco de Portugal garante que os investidores não poderão perder dinheiro.

“Ainda que exista uma desvalorização do índice a que está associado o depósito indexado, este tem de assegurar o reembolso, no mínimo, do capital depositado, no termo do prazo do depósito ou no momento da mobilização antecipada do depósito, se esta possibilidade estiver prevista no contrato de depósito”, esclarece o portal do cliente do Banco de Portugal.