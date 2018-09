Emanuel Santos cria novo busto de Cristiano Ronaldo

Emanuel Santos, autor do busto de Cristiano Ronaldo que foi substituído no aeroporto da Madeira por outro da autoria de um escultor espanhol, está em vias de finalizar uma nova obra de arte em homenagem ao internacional português.

O novo busto ainda não tem destino, mas tem recebido diversos elogios nas redes sociais onde o escultor madeirense partilhou esta quinta-feira o seu trabalho.

“Fiz para mim e decidi partilhar. Na foto que partilhei ainda está em barro mas já o passei para o gesso”, explicou, ao Económico Madeira, Emanuel Santos, adiantando que, se não houver oportunidade para expor a obra, está ficara na sua coleção pessoal.

“Só finalizarei o busto em bronze se alguém manifestar interesse nele porque os custos são significativos”, refere Emanuel Santos que manifesta grande admiração por Cristiano Ronaldo.

“Tenho muita admiração por Cristiano Ronaldo enquanto futebolista e isso não mudou, apesar de tudo o aconteceu. Não sei se a substituição do busto no aeroporto passou por ele, mas isso não muda o meu reconhecimento do seu talento”, garante o escultor.