Emirates está a recrutar em Portugal

Depois de uma primeira paragem em Lisboa, no Marriot Lisbon Hotel, no passado dia 5 de dezembro, a companhia aérea Emirates parte agora para um open day em Braga, a decorrer esta sexta-feira no Melia Braga Hotel & Spa, para reforçar a sua tripulação.

“Para participar, os requisitos são os mesmos: os candidatos apenas precisam de comparecer no Open Day e levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente. Não é necessário pré-registo, apenas preparação para passarem o dia inteiro no local. Os candidatos pré-selecionados serão informados dos novos horários para novas avaliações e entrevistas”, informa a companhia área.

A Emirates não exige experiência anterior no cargo, mas os candidatos devem ter, pelo menos, “21 anos no momento de inscrição e um alcance de braço de 212 centímetros quando estão em ponta dos pés”.

Sobre o pacote salarial, a transportadora salienta que a tripulação de cabine beneficia de “um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, além de descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade”.

A Emirates também garante benefícios de viagem para a tripulação de cabine, assim como para os seus amigos e familiares.