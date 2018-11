Emissão obrigacionista: Sporting SAD consegue procura superior a 14,6 milhões de euros

A Sporting SAD informou, através da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que foram recolhidas intenções de subscrição da emissão obrigacionista referentes a 1.663 ordens que se traduzem num montante global de 14.642.055 milhões de euros, ou seja, 48,8% do valor total da oferta e 97,6% do valor mínimo de subscrição da Oferta.

De resto, o dia de ontem foi um dos mais importantes neste processo, já que, de acordo com o comunicado da CMVM, as ordens de subscrição recolhidas corresponderam a 42% do total de ordens recolhidas até ao momento. Foram recolhidas, só na terça-feira, 698 ordens correspondentes 3,12 milhões de euros.

Recorde-se que o período de subscrição da Oferta decorre até às 15h00 de amanhã. A procura ascendia a 14,64 milhões estando a 358 mil euros dos 15 milhões, valor mínimo para que a emissão de dívida avance (a oferta pública de subscrição estava condicionada a um montante mínimo de 15 milhões). Mas parece já claro que o Sporting não vai conseguir com esta emissão receber os 30 milhões que tem de pagar no dia 26 de novembro aos detentores de dívida da SAD. O CFO da SAD, Francisco Salgado Zenha disse à RTP esta semana que caso o empréstimo obrigacionista não chegasse aos 30 milhões, o clube dispõe de uma almofada de 15 milhões para proceder ao reembolso da anterior emissão de obrigações. E que caso não atingissem os 15 milhões recorreriam à venda de jogadores.

Segundo explicou uma fonte ao Jornal Económico esta emissão obrigacionista tem sido “atípica”. Isto porque, neste tipo de emissões, nos primeiros três dias após o lançamento da operação no retalho, costuma ser alcançado 50% do montante do empréstimo obrigacionista.

Nos últimos dias, o clube liderado por Frederico Varandas reuniu reforços de peso na campanha junto dos adeptos leoninos para apoiarem a operação. Atuais e antigos jogadores como Nani e Cédric Soares já investiram, à semelhança de um grupo de 20 notáveis, entre os quais os ex-presidentes do Sporting, José Roquete e Filipe Soares Franco, que apelaram à compra de obrigações do clube.

O Montepio Investimento é o banco coordenador da emissão e por isso receberá a maior parte deste valor. Do sindicato de colocação também fazem parte o ActivoBank, o Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp e Novo Banco.

(atualizada)