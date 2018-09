Empack 2018 conta com presença do secretário de Estado do Ambiente

A edição deste ano da Empack 2018, à semelhança do ano passado, “vai realizar-se no pavilhão 6 da Exponor e vai contar com um formato diferenciador. As áreas de networking, os workshops e o espaço de realidade virtual vão estar à disposição de todos os interessados do setor, onde terão a oportunidade de experimentar uma gama de produtos diferenciados para que possam vislumbrar as inovações do meio logístico, da embalagem e do transporte”, refere a organização.

Marina Uceda, Head of Event, considera que “o Porto é a cidade-chave para organizar este evento. A industrialização da zona e a proximidade do porto garantem o perfil das empresas expositoras e os visitantes que necessitamos. O nosso evento profissional espera superar novamente todas as expectativas, com mais de 150 empresas participantes e 4000 visitantes profissionais nacionais e internacionais. Além disso, ao nível dos conteúdos, vamos contar com duas salas de conferências onde vão participar as empresas mais representativas do setor para explicarem aos visitantes algumas experiências passadas, bem como casos de sucesso”, referiu, citada em comunicado.

O evento conta com mais de 150 empresas expositoras confirmadas, a Empack e Transports & Logistics já conta, até ao momento, com a confirmação de 30 oradores nacionais e internacionais: as empresas Luís Simões, Science4you, L’Oreal, Grupouno CTC, Lactogal, Pallex-Lusocargo, Wtransnet, Mendes Gonçalves, IKEA Portugal, Global Lean, NEBAF, Cushman & Wakefield, Bosch Car, a Associação Portuguesa de Logística, a Fundação ICIL e a Associação APANT integrarão no painel de oradores das áreas Transports and Logistics, e as empresas Polisport Plásticos SA, DS Smith, FANUC, Westminster, a Associação APIGRAF, GALLO Worldwide, Tecnimpresa, GS1 Portugal e a Universidade Nova de Lisboa integrarão no painel de oradores da área de Empack.

A maior feira do setor a nível nacional vai contar ainda com a presença de Adelino Cunha como conferencista, o único CEO português no TOP 100 World Best Coaching Leaders.