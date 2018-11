Emprego e possível fim da guerra comercial entre EUA e China impulsionam Wall Street

Wall Street abriu a última sessão da semana animada pelo possível fim da guerra comercial entre os Estados e a China. A apresentação do desempenho do mercado de trabalho do passado mês de outubro nos EUA também animaram os investidores.

Os três principais índices norte-americanos abriram em alta, com o Nasdaq a ganhar 0,36% para 7.462,09 pontos, o S&P 500 a subir 0,56% para os 2755,81 pontos e o Dow Jones a registar um ganho de 0,70% para os 25.557,83 pontos.

A subida dos índices vai ao encontro das expectativas dos analistas contactados pela Reuters no pre-market. Segundo a agência, esperava-se uma reação positiva dos investidores devido ao possível início das conversações entre os EUA e a China para porem um ponto final na guerra comercial entre as duas maiores potencias económicas do mundo.

A nível interno, o emprego norte-americano reforçou-se com 250 mil novos postos de trabalho criados no passado mês de outubro, acima das previsões que apontavam para um aumento de 195 mil. Outubro repetiu a taxa de desemprego registada em setembro de 2018, nos 3,7%, a menor taxa de desemprego desde 1969.

Também os salários conheceram o seu maior aumento, o maior nos últimos 9,5 anos. Tal situação poderá “encorajar a Reserva Federal norte-americana a subir as taxas de juro em dezembro”, segundo os analistas da “Reuters”.

Entre as matérias primas, a cotação do barril de petróleo WTI desceu 0,38% para 63.45 pontos.

O dólar norte-americano está a perder 0,07% face ao euro (para 1,1416 euros).