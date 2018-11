Empresa do grupo DST ganha contrato de 20 milhões na Holanda

A Bysteel, empresa participada do grupo português DST, ganhou um projeto no valor de 20 milhões de euros na Holanda, o seu primeiro contrato neste mercado.

A empresa de Braga foi contratada para a construção de um novo cais no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão.

“Trata-se do maior contrato firmado pela empresa, em termos de estruturas metálicas, que representa um aumento considerável no volume de exportação da empresa e reforça, por isso, a sua posição no ‘ranking’ das empresas exportadoras”, realça um comunicado da empresa.

O mesmo documento acrescenta que, “com esta operação, a Bysteel alarga ainda a sua presença estratégica no mercado europeu, com a constituição de uma sucursal na Holanda, que se junta às existentes no Reino Unido, França e Bélgica”.

A empreitada geral é da responsabilidade da ‘joint venture’ entre a Ballast Nedam (holandesa) e a Tav Construction (turca), especializada na aviação, que entregaram à Bysteel toda a parte de engenharia e construção do novo edifício, num total de cerca de seis mil toneladas de aço.

“Com uma área de 55 mil metros quadrados, a empreitada inclui a construção do novo cais e respetivas portas de embarque, áreas de estacionamento para as aeronaves e um corredor de ligação a um terminal já existente. Esta nova área será em tudo semelhante a um terminal, uma vez que estará dotada de postos de segurança e de controlo de fronteiras, de uma área de lojas e espaços de restauração”, explica o referido comunicado.

Segundo Rodrigo Araújo, presidente executivo da empresa, “este contrato vem sublinhar o reconhecimento que os mais importantes ‘players’ europeus da construção têm feito ao trabalho inovador desenvolvido pela Bysteel ao longo dos últimos anos no segmento das obras de engenharia e construção de superestruturas em aço”.

O projeto prevê uma distribuição em três pisos, permitindo encaminhar os passageiros em função do seu destino, ou seja, dentro e fora do espaço Schengen, e assim alargar a oferta dos destinos e das companhias aéreas.

“A construção do novo cais vai dotar este importante aeroporto de Amesterdão de melhores infraestruturas, aumentar a sua capacidade tornando-o mais eficiente e, ao mesmo tempo, oferecer às companhias aéreas e aos passageiros melhores condições e maior mobilidade. As obras serão realizadas sem comprometer a capacidade e a segurança do aeroporto”, assegura o referido comunicado da Bysteel.

A empresa do grupo dst garante que “o novo cais, cuja data de conclusão está prevista para final de 2019, será o mais sustentável do aeroporto de Schiphol, uma vez que serão utilizados elementos de ‘design’ como biomaterial, vidro isolante e telhas reutilizáveis de plástico e mármore”.

O terminal “contará ainda com cinco mil metros quadrados de painéis solares e usará a água da chuva nas casas de banho”.