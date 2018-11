Empresas britânicas descontentes com negociações de Espanha sobre o Brexit

Mais de metade das empresas britânicas (51%) estão descontentes com o método de negociação do governo espanhol em relação ao Brexit. Os grupos ingleses com investimentos em Espanha consideram que o líder do governo de Espanha, Pedro Sánchez, não está a fazer os esforços suficientes para influenciar as negociações, segundo revela o jornal “Expansíon” esta sexta-feira.

As empresas inglesas reivindicam que Espanha não está a ter em conta os seus pontos de vista, nem das próprias congéneres espanholas com interesse no Reino Unido, naquilo que poderá ser o impacto do Brexit sobre as empresas.

Os executivos britânicos acreditam que os aspetos mais importantes a serem respeitados nas negociações devem ser a mobilidade geográfica, o livre comércio de bens e serviços, a livre movimentação de capital e os compromissos financeiros.

Isto porque o relacionamento com as administrações públicas é a terceira maior fraqueza do cenário empresarial espanhol, com uma pontuação de 2,9 numa escala de 5. Entre janeiro e agosto, o Reino Unido caiu para o quinto lugar como o destino das exportações espanholas, sendo que em 2017 ocupava a primeira posição.

No entanto, 82% das empresas britânicas referem que vão manter e aumentar os investimentos em Espanha, apesar do Brexit e 49% pretendem seguir a mesma tendência em menos de seis meses.