Vendas da fileira para o principal mercado de exportação aumentaram 11% nos primeiros oito meses do ano.

16 Novembro 2023, 13h53

Entre os dias 18 e 21 de novembro, a Fileira Casa Portuguesa estará novamente bem representada na Espritmeuble, com um total de 13 marcas a marcarem presença num dos principais certames europeus da área, com particular influência no mercado interno. França mantém-se como o principal mercado de exportação do cluster, com uma quota de 32% e um crescimento homólogo, nos oito primeiros meses do ano, de 11%.

Segundo comunicado da fileira, mesmo perante uma conjuntura internacional altamente desafiante, “os diversos sectores de atividade que compõem esta fileira têm mantido uma intensa dinâmica exportadora, impulsionando as vendas ao exterior”. Após terem registado o melhor resultado de sempre no ano de 2022, as empresas nacionais deste cluster aumentaram em 14% as exportações, nos primeiros oito meses do ano. No total, foram já gerados 1,4 mil milhões de euros, resultado para o qual muito contribuiu o mercado francês, com mais de 472 milhões.

Seguem-se Espanha, com uma quota de 26%, Alemanha, Estados Unidos da América e Reino Unido, com valores a rondar os 5%. “É neste quadro que as empresas nacionais se apresentam na Espritmeuble, certame que registou o melhor resultado da década em termos de visitantes na edição passada, com um total de 12 mil participantes. Com uma forte incidência no ramo Contract, a Espritmeuble é um palco de excelência para a promoção junto dos profissionais do sector, em particular dos principais players das diversas regiões francesas”.

“Portugal tem uma longa tradição na Espritmeuble. Fruto da importância do mercado francês para as nossas empresas, este certame posicionou-se sempre como um ponto incontornável no calendário de feiras anual, e é com grande expetativa que antecipamos esta edição. Face a todas as alterações registadas no panorama internacional, acreditamos que é fundamental estarmos presencialmente com os nossos clientes, aprofundarmos relações e sinergias”, afirma Joaquim Carneiro, presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), citado pelo comunicado.

A Espritmeuble marca o encerramento do roteiro 2023 das feiras internacionais coordenadas pela APIMA. Com presenças em Espanha, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos da América, Portugal e Emirados Árabes Unidos, estas ações contribuíram decisivamente para um ano que se prevê novamente de recorde de exportações para a fileira casa.