Empresas de alojamento e restauração destacam-se em 2017 com aumento de 16,5% no volume de negócios

As sociedades de alojamento e restauração destacaram-se como as que apresentaram crescimentos mais expressivos em 2017 na generalidade dos indicadores económicos, evidenciando aumentos de 16,5% no volume de negócios e de 20,4% no VAB (Valor Acrescentado Bruto), revelou esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim sobre Empresas em Portugal, referente a 2017.

No geral, em 2017, os principais indicadores económicos do setor empresarial não financeiro registaram evoluções positivas face a 2016, com o volume de negócios, o VAB e o Excedente Bruto de Exploração (EBE) a crescerem 8,6%, 7,7% e 8,1% em termos nominais (2,7%, 6,0% e 8,4%, respetivamente, em 2016). Em 2017, evidencia-se ainda o facto de as sociedades não financeiras com perfil exportador representaram 32,4% do VAB e 22,8% do pessoal ao serviço do total das sociedades não financeiras, mais 0,8 p.p. e menos 0,1 p.p. face a 2016, respetivamente.

Alojamento e restauração atinge máximos históricos

Em 2017, o setor do Alojamento e restauração representava 9,8% das sociedades não financeiras em Portugal (38 329 sociedades), 3,3% do volume de negócios, 8,9% do pessoal ao serviço, e 5,5% do VAB. Por comparação com 2008, o peso do setor no número de empresas aumentou 0,9 p.p., no volume de negócios 1,0 p.p., no pessoal ao serviço 1,5 p.p., e no VAB 1,6 p.p.

Em 2017, a estrutura das empresas por dimensão no setor em análise era semelhante à do total das sociedades não financeiras, com cerca de 99,9% de Pequenas e Médias Empresas (PME). Em termos de volume de negócios e de número de pessoas ao serviço, as PME detinham um peso maior no Alojamento e restauração, com 82,2% e 84,6%, respetivamente (mais 24,1 p.p. e 12,0 p.p. acima dos registados pelas PME no total das sociedades não financeiras).

Em contrapartida, as sociedades de grande dimensão, que representavam 0,1% das sociedades deste setor de atividade, agregaram 17,8% do volume de negócios e 15,4% do número de pessoas ao serviço (24,1 p.p. e 12,0 p.p. abaixo, respetivamente, dos valores registados para o total das sociedades não financeiras).

Ainda sobre o aumento do VAB, este foi transversal às diferentes classes de dimensão (20,7% nas sociedades de grande dimensão e 20,3% nas PME) e em ambas as divisões de atividade económica (17,7% no Alojamento e 22,7% na Restauração e similares). Nesse ano, a divisão da Restauração e similares evidenciou um maior contributo para a variação do VAB, com 12,2 p.p. (contributo de 8,2 p.p. do Alojamento).

No período de 2008 a 2017, as variações consideradas neste destaque são expressas em termos nominais. No entanto, a inflação registada nesse período foi relativamente baixa.