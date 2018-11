Empresas de restauração e hotelaria cada vez mais ativas na procura de alternativas ao plástico

Os setores da restauração e bebidas e do alojamento turístico, para além de introduzirem na economia circular praticamente 100% dos seus resíduos (93% efetuam a reciclagem das embalagens), têm já uma percentagem significativa de empresas a utilizar materiais alternativos ao plástico, nomeadamente o papel, com 49,7% a utilizar sacos de papel e 26,7% materiais descartáveis de papel, de acordo com os resultados da campanha Menos Plástico, Mais Ambiente, promovida pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Esta campanha, cofinanciada pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, visou a sensibilização para a redução do uso de artigos de plástico na restauração e hotelaria (Canal HORECA) e a mudança de comportamentos com vista à preservação do meio ambiente. A iniciativa abrangeu todo o território nacional e incluiu ações no terreno em várias cidades do país.

Apesar dos resultados do inquérito demonstrarem as boas práticas das empresas em matéria ambiental, onde o setor é pioneiro há cerca de duas décadas, Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP, não deixa de se sublinhar que “têm surgido inúmeras tentativas de penalizar o nosso setor pela utilização excessiva de materiais de plástico descartável, quando o nosso estudo, único que conhecemos, refere exatamente o contrário”. Assim, a responsável defende ser “imperioso que se conheça, de uma vez por todas, a realidade do consumo de plástico descartável em Portugal, para que se tomem as medidas adequadas. Mesmo a introdução de soluções alternativas ao plástico descartável devem ser devidamente estudadas, pois não podem representar aumentos de custos despropositados para as nossas empresas”.

Complementarmente, ja trabalhando com o Governo na procura das melhores soluções para apoiar Portugal no cumprimento das metas definidas na Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular.

“Apesar das empresas de restauração e hotelaria estarem a recetivas à necessidade de alteração de comportamentos, a recente proposta do Parlamento Europeu para a proibição a partir de 2021, na União Europeia, da venda de alguns produtos de plástico de utilização única, como é o caso de talheres, copos, palhinhas e outros, tem de salvaguardar determinadas especificidades e obrigatoriedades legais dos nosso setores, nomeadamente ao nível das prisões, hospitais e escolas”, conclui a responsável.