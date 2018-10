Empresas não financeiras com crescimento de 11% no volume de negócios

O volume de negócios das empresas não financeiras em Portugal em 2017 aumentou 11,1% (31.396 milhões de euros), para 313.366 milhões de euros, com as exportações de bens e serviços a crescerem 12,3% e a taxa de exportação a evoluir de 20,3% para 20,5%. Este é um dos dados apurados no mais recente ‘Panorama Empresarial Portugal 2016/2017’, estudo elaborado pela Iberinform, filial da Crédito y Caución.

As empresas não financeiras aumentaram 14,9% para um total de 287.180 companhias e geraram 237.426 novos empregos (incremento de 10,5%) para um total de 2.503.107 pessoas envolvidas nos diferentes setores de atividade. Destas, 13.244 estão ligadas à Investigação e Desenvolvimento, o que traduz um aumento de 19,2% em relação a 2016, com destaque para as áreas de Tecnologias de Informação e Informática e Automóvel. Os maiores acréscimos na geração de emprego estão nos setores de Turismo (HORECA), Construção, Saúde, Vestuário e Calçado, Alimentação (nomeadamente Distribuição), Automóvel, Informática e Serviços Prestados às Empresas.

Segundo a mesma fonte, em 2017, o resultado económico bruto das empresas não financeiras aumentou para 34.600 milhões de euros (10,2%), enquanto os custos de financiamento diminuíram 755 milhões de euros (menos 9,3%), para 7.335 milhões de euros. O imposto sobre o rendimento teve um incremento de 662 milhões de euros (18,5%), para um valor de 4.248 milhões de euros. O resultado líquido de impostos aumentou para 21.373 milhões de euros (18% ou 3.267milhões de euros). A caixa gerada pelas operações das empresas não financeiras em Portugal em 2017 aumentou 11,4% para 53.710 milhões de euros e o cash flow teve um incremento de 32,1% (2.683 milhões de euros), atingindo os 11.046 milhões de euros.

Observou-se nesse período uma evolução de 5,3% no investimento total realizado pelas empresas não financeiras que totalizou 471.103 milhões de euros. O investimento económico foi determinante neste aumento, com mais 23.207 milhões de euros (aumento de 8,8%) para um total de 288.386 milhões de euros, enquanto o investimento financeiro quase estagnou nos 182.716 milhões de euros (incremento de 0,2%).

O capital próprio das empresas cresceu 7,7% (11.996 milhões de euros) para 168.121 milhões de euros, enquanto o capital alheio remunerado aumentou 2,5% atingindo os 166.249 milhões de euros. O capital alheio não remunerado aumentou 5,7% para 136.733 milhões de euros, com destaque para o crédito de fornecedores que aumentou 3.479 milhões de euros, para 46.287 milhões de euros (mais 8,1%).

“Verificou-se, assim, uma redução do risco económico, financeiro e de tesouraria nas empresas não financeiras, mas observou-se um risco estratégico similar a 2016. Apesar da ligeira diminuição da produtividade houve um incremento da taxa de margem de segurança económica de 8,1% para 9,5%. A diminuição do risco financeiro das empresas foi mais significativa, mas manteve-se um nível de endividamento remunerado elevado, acima dos limites de risco mais favoráveis. O risco de tesouraria também foi reduzido, com a taxa de margem de segurança financeira a passar de 11,1% para 13,2%. O prazo médio de recebimentos foi reduzido de 77 para 74 dias e o prazo médio de pagamentos a fornecedores evoluiu de 72 para 70 dias”, refere ainda o estudo.