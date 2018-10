Empresas norte-americanas ponderam sair da China face à guerra comercial

A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China está a levar várias empresas norte-americanas a ponderarem deixar o país asiático, já que os seus lucros estão a ser prejudicados face ao conflito entre os dois países. De acordo com um estudo revelado pela agência “Reuters”, esta segunda-feira, por parte da câmara do comércio norte-americano do sul da China, mais de 70% das empresas provenientes dos EUA estão a pensar em adiar os seus investimentos, bem como mudarem parte ou toda a sua produção para outros países.

As empresas norte-americanas que operam na China acreditam que estão sofrer mais com a disputa comercial do que com empresas de outros países, segundo a pesquisa feita com base em entrevistas a 219 empresas.

64% das empresas referiram estar a pensar em deslocar as linhas de produção para fora da China, mas apenas 1% mencionou ter planos para estabelecer as bases de produção na América do Norte.

As empresas norte-americanas dizem estar a enfrentar uma concorrência crescente de rivais no Vietname, Alemanha e Japão, enquanto as empresas chinesa destacam um aumento da concorrência do Vietname, Índia, Estados Unidos e Coreia do Sul.

As empresas de comercialização grandes quantidades de produtos e retalho foram as que mais sofreram com as tarifas norte-americanas, enquanto as empresas ligadas à agricultura foram as mais atingidas pelas medidas chinesas, segundo este relatório.

O estudo foi realizado entre os dias 21 de setembro e 10 de outubro, pouco depois dos EUA colocarem as tarifas sobre outros de 175 mil milhões de euros em mercadorias chinesas. Isso levou Pequim a retaliar com tarifas adicionais de 52 mil milhões de euros em produtos dos EUA, aumentando a guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo.

Os impostos norte-americanos deverão aumentar drasticamente a partir de 1 de janeiro do próximo ano. A principal preocupação das empresas entrevistadas foi o aumento do custo das mercadorias vendidas, que levou a uma redução dos lucros. Outras preocupações estão relacionadas com as dificuldades na gestão de compras e redução das vendas.