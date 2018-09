Empresas portuguesas ainda não desistiram do Irão

Depois do sucesso das cinco missões realizadas em 2016 e 2017, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) “volta ao Irão para posicionar as empresas portuguesas neste mercado, a segunda maior economia do Médio Oriente, apenas ultrapassada pela Arábia Saudita”, e o segundo país mais populoso da região, depois do Egito. O problema é que desde 7 de agosto que os Estados Unidos impuseram sanções económicas a Teerão, extensíveis às empresas, sejam elas de onde forem, que mantiverem contactos com o Irão. Na prática, qualquer empresa que mantenha como cliente ou como fornecedor empresas iranianas passa automaticamente a estar proibida de estabelecer ou manter negócios com os Estados Unidos.

A União Europeia decretou uma espécie de “embargo ao embargo”, depois de colocar em vigor a legislação de bloqueio, que permite às empresas afetadas pela decisão de Washington serem ressarcidas de eventuais perdas – e manifestou intenção política de continuar a incentivar as relações comerciais (e outras) entre os dois blocos económicos.

A questão que se coloca às empresas portuguesas que mantêm interesse num mercado necessariamente pequeno, o iraniano, em detrimento da poderosa economia de consumo dos Estados Unidos, é que “ainda é um pouco cedo para saber se as empresas portuguesas vão continuar a aderir às viagens empresariais ao Irão”, disse ao Jornal Económico o presidente da CCIP, Bruno Bobone. “As empresas vão manter as expetativas e, provavelmente, decidir em cima da hora”, disse, para confirmar que a “perspetiva é continuar” a explorar as potencialidades daquele mercado.