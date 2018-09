Empresas portuguesas prevêem aumento líquido do emprego de 8% no último trimestre

Ler mais

As empresas portuguesas inquiridas no âmbito do ManpowerGroup Employment Outlook Survey antecipam aumentos de contratação no último trimestre de 2018, projetando uma criação líquida de emprego de mais 8%. A previsão recua, no entanto, sete pontos percentuais face ao terceiro trimestre do ano, mas melhora cinco pontos percentuais comparativamente ao último trimestre de 2017.

Segundo o estudo antecipa-se um crescimento da contratação, durante o último trimestre de 2018, em oito dos nove setores abrangidos. O maior destaque vai para os setores de Transportes, Logística e Comunicações, e de Fornecimento de Eletricidade, Gás e Água, com crescimentos previstos de 20% e 18%, respetivamente. Mais moderadas são as projeções para os do Comércio Grossista e Retalhista, da Finança, Seguros, Imobiliário e Serviços, com acréscimos estimados de 12% e 10%, respetivamente. Outras projeções positivas verificam-se nos setores da Indústria, e Público: 7%. A única projeção negativa regista-se na Restauração e Hotelaria, setor para o qual se prevê um decréscimo de 4%.

Face ao trimestre exatamente anterior, entre julho e setembro, as perspetivas de contratação recuam em oito dos noves setores. A descida mais acentuada está nos 26%, no setor da Restauração e Hotelaria. Prevê-se, por seu turno, que o setor da Agricultura, Florestas e Pescas recue 17% e o setor da Construção 12%. Os setores de Finanças, Seguros, Imobiliário e Serviços, e Público, deverão decrescer 5%. O único setor que cresce em relação aos três meses anteriores é o dos Transportes, Logística e Comunicações: 6% é a estimativa.

Comparativamente ao último trimestre de 2017, as projeções melhoram em sete dos nove setores. O Fornecimento de Eletricidade, Gás e Água melhora 18% e o setor de Transportes, Logística e Comunicações 16%, enquanto nos setores de Agricultura, Florestas e Pescas, Público e do Comércio Grossista e Retalhista, a melhoria prevista é de 3%. Nos setores da Construção e da Restauração e Hotelaria não se projetam alterações.

Os empregadores portugueses de duas das três regiões consideradas para o estudo contam aumentar as suas equipas durante o quarto trimestre de 2018. A projeção mais forte regista-se na região Norte, mais 14% e Centromais 8%. A Sul revela-se alguma incerteza com os empregadores a projetarem uma quebra de 3% nas intenções de contratação.

Comparativamente ao terceiro trimestre do ano, as intenções de contratação são consideravelmente mais baixas, tanto no Sul como no Centro, recuando 14% e 9% respetivamente. A Norte as previsões mantêm-se estáveis. Face ao último trimestre de 2017, a projeção para o Norte é significativamente mais alta, subindo 9%. Também no Centro a projeção é mais alta, 4%, contudo a Sul a projeção recua 4%.

Projeta-se um aumento nos níveis de contratação, em três das quatro categorias de dimensão, durante o próximo trimestre. As Grandes empresas esperam um acentuado crescimento no ritmo de contratação: 31%. Por sua vez as Médias e Pequenas empresas apontam a um intervalo entre 9% e 4%, respetivamente. Não são esperadas alterações significativas na atividade de contratação das microempresas.