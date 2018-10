Encomendas armadilhadas sobem para 11: FBI deteta ameaça a senador

Um novo pacote suspeito foi detetado pelo FBI, esta sexta-feira, na Flórida, Estados Unidos, dirigido ao senador democrata norte-americano de Nova Jérsia Cory Bookder.

“O #FBI confirmou que um 11º pacote foi recuperado na Flórida, similar em aparência aos outros, endereçado ao senador Cory Booker”, confirmou a agência norte-americana na rede social Twitter.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) October 26, 2018

O FBI já garantiu estar empenhado, a par de outras entidades de segurança, na identificação dos responsáveis pela “criação e envio dos vários pacotes suspeitos para vários locais” em solo norte-americano.

“Os pacotes foram enviados em envelopes com interior em plástico bolha e foram afixados com etiquetas de endereço impressas por computador e seis selos Forever. Tinham um endereço de remetente de “DEBBIE WASSERMAN SHULTZ” [sic] na Flórida. Os pacotes, que são todos semelhantes na aparência e contêm dispositivos potencialmente destrutivos, estão a ser enviados para análise no Laboratório do FBI em Quantico, Virgínia”, esclareceu a agência em comunicado.

O FBI reconheceu a possibilidade de existência de outras encomendas terem sido enviadas para outros endereços, apelando à população que se mantenha “vigilante” e “não toque, mova ou mexa em pacotes semelhantes, ou quaisquer pacotes suspeitos ou desconhecidos.

Este é o 11º pacote suspeito contendo potenciais explosivos a ser enviado a altas figuras da política norte-americana, depois de Bill e Hillary Clinton, Barack Obama, e a CNN também terem sido ameaçados.

A comunicação norte-americana noticiou ainda que James Clapper, antigo dirigente da Inteligência Nacional dos EUA, também foi alvo e que recebeu uma encomenda semelhante. As autoridades ainda não confirmaram se esta contém explosivos.

O multimilionário e filantropo George Soros foi o primeiro alvo dos pacotes suspeitos. Na terça-feira, um funcionário da residência do milionário terá encontrado um engenho explosivo na caixa de correio e alertado de imediato a polícia. Na altura do incidente, George Soros não se encontrava em casa e, de acordo com o FBI, “não representou qualquer ameaça à segurança pública”.