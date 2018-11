Encontro Translocal debate mediterrâneo

O mediterrâneo é o tema escolhido para o Encontro Translocal, que se realiza este sábado, na Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos, a partir das 21h00.

O objetivo deste encontro com o mediterrâneo passa por desafiar as comunidades locais e os visitantes insulares, a fazerem uma reflexão sobre a transculturalidade e translocalidade que caracterizam a região, ao nível geográfico, histórico, político, e antropológico.

No sábado é ainda apresentado o projecto archipelagos, seguindo-se ainda um Encontro Translocal, em que se vai debater o mediterrâneo através das translocalidades culturais e interartes, num painel que inclui Amélia Muge, Ana Salgueiro, e Michales Loukovikas.

No programa está ainda previsto um concerto com Amélia Mige e Michales Loukovikas, do projecto Archipelagos, e com Mariana Camacho e Filipe Ferraz.