‘Endgame’: filme de super-heróis está a bater todos os recordes

O novo filme – e o último – da saga Marvel fez mil milhões de euros em receitas de bilheteira no seu fim-de-semana de estreia, eclipsando os resultados de outros recordistas da família dos blockbusters como Star Wars: O Despertar da Força (2015).

Os valores são avançados pela revista “Variety”, que indica que o “Endgame” teve a estreia mais bem sucedida de sempre em 44 mercados, incluindo Portugal, Brasil, Espanha, Reino Unido, China, Austrália, Coreia do Sul, México e Argentina.

Nos cinemas portugueses, de acordo com a distribuidora do filme Nos Audiovisuais, citada pelo Sapo, 80 mil pessoas foram ver o filme só no dia da estreia (25 de abril). O valor é um recorde absoluto na bilheteira portuguesa, tanto que basta o resulto de um dia para se saber que “Vingadores: Endgame” foi o filme mais visto da semana em Portugal.

A Marvel nunca divulgou o orçamento de “Vingadores: Endgame”, mas estima-se que o filme tenha custado 300 a 360 milhões de euros ao estúdio. O filme é o 22º do Universo Marvel e também o quarto, e último, da saga “Vingadores”. As três horas da longa metragem foram realizadas pelos irmãos Anthony e Joe Russo, e contam com atores como Scarlet Johansson, Robert Downey Jr., Brie Larson e Chris Evans.