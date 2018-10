Endividamento da economia aumenta 1,6 mil milhões de euros em agosto

O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,6 mil milhões de euros em agosto face ao mês anterior, fixando-se em 719,2 mil milhões de euros, segundo os dados publicados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

“A subida do endividamento do setor público refletiu-se no acréscimo do financiamento concedido pelo setor financeiro, pelas próprias administrações públicas e pelo exterior”, explica o regulador em comunicado.

Entre os 719,2 mil milhões de euros registados em agosto, 319,7 mil milhões são referentes ao setor público e 399,5 mil milhões ao setor privado.

Ao nível do endividamento do setor privado, registou-se um aumento de 0,2 mil milhões de euros do financiamento concedido pelo setor financeiro aos particulares. Relativamente às empresas, o aumento do financiamento externo, de 0,2 mil milhões de euros, “foi compensado pela redução do endividamento face ao setor financeiro”, explica o BdP.