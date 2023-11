O Grupo Enel apresentou os resultados para os primeiros nove meses do exercício de 2023. O resultado líquido da empresa italiana somou 4.253 milhões de euros. Sendo que o resultado líquido ordinário (recorrente) do Grupo fixou-se em 5.033 milhões de euros (+ 65,2% que no período homólogo).

8 Novembro 2023, 14h11

“O aumento reflete a evolução positiva das operações recorrentes e uma diminuição do impacto dos interesses que não controlam no resultado líquido ordinário, que mais do que compensou o aumento das despesas financeiras líquidas causadas pela evolução das taxas de juro e pelo crescimento da dívida média no período, bem como o aumento da dívida fiscal atribuível à melhoria dos resultados”, avança a empresa em comunicado.

A multinacional italiana, que atua no ramo de geração e distribuição de eletricidade e gás reportou ainda um EBITDA ordinário de 16.386 milhões de euros (12.671 milhões de euros nos nove meses de 2022, ou seja cresceu +29,3%).

“O aumento é atribuível ao desempenho do negócio integrado, refletindo a normalização das margens em relação ao mesmo período de 2022, juntamente com a melhoria dos resultados da Enel Grids”, explica a empresa.

O EBITDA total foi de 15.220 milhões de euros (+23,5%).

Já o EBIT, lucro antes de juros e imposto, fixou-se em 9.835 milhões de euros (6.671 milhões de euros nos nove meses de 2022, +62,1%). O aumento é atribuível à evolução positiva das operações, às menores perdas por imparidade e às menores reduções de valor dos empréstimos em comparação com o mesmo período de 2022, que mais do que compensaram um aumento das depreciações e amortizações nos nove meses de 2023.

A Enel subiu as metas das receitas core e dos lucros após os resultados de nove meses superarem as previsões.