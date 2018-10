Energia continua a penalizar PSI 20

Ler mais

A bolsa portuguesa negocia em queda ao início da tarde desta segunda-feira, dia 1 de outubro. O principal índice do mercado português, PSI 20, cai 0,37%, para 5.339,51 pontos, pressionado pelas desvalorizações da EDP e da Galp Energia. Nas praças europeias, o sentimento é positivo, numa altura em que a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China dá sinais de ter arrefecido e que Donald Trump e Justin Trudeau encontraram um ‘meio termo’ em relação ao Nafta.

A destacar-se entre as perdas está a energética liderada por António Mexia, que recua 1,45% para 3,1320 euros. A desvalorização surge numa altura em que a empresa anunciou, antes da abertura do mercado, que o norte-americano Capital Group cortou a sua participação para 2,958%. O segundo maior acionista da elétrica detinha uma participação de 9,97%. Horas depois, a EDP informou que entrou em Moçambique com um investimento de 2 milhões de euros em energia solar.

A EDP Renováveis acompanha a tendência da casa-mãe e perde 1,26% para 8,6300 euros. Também neste segmento de atividade, a Galp Energia cai 1,32% para 16,8650 euros. A REN contraria o pessimismo e sobe 0,08%.

A puxar o índice para o ‘vermelho’ está ainda a Jerónimo Martins, que resvala 0,71% para 12,5950 euros, enquanto a Sonae desvaloriza 0,28% para 0,8900 euros. Há que assinalar que a ‘dona’ do Continente anunciou que chegou a acordo com a Corpfin Capital para adquirir 60% da Tomenider SL, através da sucursal espanhola da subsidiária Modelo Continente. O valor total da operação ronda os 45 milhões de euros.

Em queda estão também a Mota-Engil (-0,71%), a Sonae Capital (-1,89%) e a Pharol (-0,56%). Por outro lado, em contraciclo, estão as ações da Altri (+0,73%), da Navigator (+1,80%), da Corticeira Amorim (1,57%), bem como da Semapa (+0,47%).

“No plano empresarial as fabricantes de semicondutores seguem animadas com os planos de investimento adicional da Intel. No retalho nota para a compra da de 60% da Tomenider pela Sonae e em França a Casino Guichard reage bem à venda de ativos Monoprix. A contrariar o sentimento global está o PSI20, castigado pelas quedas da EDP e Galp Energia”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

As restantes bolsas europeias seguem em terreno positivo. O índice alemão DAX ganha 0,49%, o francês CAC 40 valoriza 0,21%, o italiano FTSE MIB sobe 0,83%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,54%, o holandês AEX avança 0,52% e o britânico FTSE 100 soma os ligeiros 0,01%. O Euro Stoxx 50 cresce 0,31%.

“Enfrentamos uma semana sem estímulos e com uma má “herança” da semana passada: as negociações entre EUA e China pararam, as perspetivas sobre o Brexit pioraram, Draghi alertou sobre a inflação e, como se não bastasse, Itália apresentou um objetivo de défice muito superior ao esperado”, destacam os analistas do Bankinter. Num research, estes especialistas referem que, contudo, o arranque da semana deverá ser impulsionado pelo acordo entre EUA e Canadá: “O panorama não é tão bom como há uns dias atrás, nem tão mau como durante os piores momentos do verão. Pode ser que o saldo final da semana seja positivo para as bolsas”.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, ganha 0,36% para 83,03 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,26%, para 73,44 dólares por barril.