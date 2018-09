Enfermeiros avançam com seis dias de greve

Os enfermeiros prolongaram os dias de greve e convocaram uma manifestação para outubro, segundo a revista Sábado.

O anúncio do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) ocorreu no balanço do segundo dia de greve do setor, que segundo a estrutura sindical terá rondado os 75% a 80%.

Em causa está o pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas, a admissão de mais profissionais de saúde, um salário mínimo de 1600 euros mensais, a possibilidade de chegar ao topo da carreira técnica superior, suplementos para funções de especialista, a criação de categoria na área da gestão e a aposentação antes dos 66 anos, segundo a agência Lusa.

A greve foi convocada por todos os sindicatos de enfermeiros (SEP, Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o SERAM).