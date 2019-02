Enfermeiros: Governo considera que não lesou o direito à greve

De acordo com os dados apresentados, os maiores aumentos do PIB per capita, em termos regionais, foram verificados na Inner London West – Reino Unido (626% da média da UE), Luxemburgo (253%), e Southern – Irlanda (220%). Em sentido oposto, as regiões com menor crescimento do PIB per capita, em termos regionais, face à média da União Europeia, foram North-West – Bulgária (31% da média da EU), Mayotte – França e North-Central – Bulgária (ambos com 34%), e em South-Central – Bulgária (35%).