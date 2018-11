Ensino Superior vai ter mais 2500 vagas para estrangeiros

O ensino superior vai ter mais 2500 vagas para estudantes estrangeiros, de acordo com o jornal Público.

Este aumento na oferta de vagas para estudantes estrangeiros, no ensino superior, procura dar resposta à subida que tem existido na procura, diz a mesma publicação.

O jornal Público diz que as universidades e politécnicos possuem cerca de 10 mil alunos de licenciatura em cada ano acrescentando que o aumento no número de vagas estava a ser negociado nos últimos meses entre executivo e as instituições de ensino superior.

A expectativa explica o Público é que passem a existir 12.700 vagas para estudantes estrangeiros no ensino superior.