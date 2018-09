Entradas gratuitas em museus e degustação de produtos regionais marcam Dia Internacional do Turismo

Ler mais

Entradas gratuitas em museus e ainda a degustação de produtos regionais são algumas das atividades que vão marcar a celebração do Dia Internacional do Turismo na Madeira.

O Museu da Eletricidade, a Casa Museu Frederico de Freitas, o Museu Etnográfico da Madeira, Museu de Arte Sacra (Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu), o Museu do Brinquedo da Madeira, o Museu Militar da Madeira, o Museu de História Natural do Funchal, o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea – Calheta, e a Casa Museu Colombo – Porto Santo, são os museus que terão entrada gratuita esta quinta-feira na Madeira.

Com entradas gratuitas vão estar ainda os Jardins da Quinta Vigia, os Jardins do Palheiro, o Parque Temático da Madeira (Desconto 20% entrada), o Universo de Memórias João Carlos Abreu, o Núcleo Museológico Rota da Cal – São Vicente, e a Companhia dos Engenhos do Norte – SORUM – Porto da Cruz.

No Funchal este dia é assinalado com uma mesa redonda, no Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 18h00, com o tema ‘Que Turismo Queremos?’. No Mercado dos Lavradores os turistas vão ser recebidos com uma mensagem de boas-vindas e ainda flores.

No âmbito das comemorações do turismo os turistas vão ser recebidos com brindes e flores, através da iniciativa ‘obrigada pela sua visita’, onde também será possível fazer degustação de produtos regionais, na Avenida Arriaga e no Aeroporto da Madeira.

“Esta é uma oportunidade para homenagearmos quem nos visita, reconhecermos os profissionais pelo seu assinalável percurso em prol do turismo ou pelo seu atual contributo e agradecermos a toda a população mas, também, para sensibilizarmos e incentivarmos os mais jovens a fazerem parte do futuro do setor e a participarem ativamente na construção e afirmação do nosso destino, encarado como um todo e com muito para descobrir, promover e realizar em cada um dos seus onze concelhos”, sublinhou Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura.

Do programa do Dia Internacional do Turismo consta ainda o lançamento do livro “Igreja de Nossa Senhora da Conceição” da autoria de Rita Rodrigues.