Equipas de Alta Performance

O presidente da Anacom disse hoje que os preços da Televisão Digital Terrestre (TDT) ultrapassam o limite do preço apresentado na proposta que venceu o concurso, negando que a descida de 15% imposta aos preços do MEO promova a degradação do serviço de TDT. A Altice reagiu, acusando a Anacom de faltar à verdade.