Para o líder do PSD, o único caminho possível era a dissolução do governo porque este é o “terceiro pântano político em que o Partido Socialista faz mergulhar Portugal”.

9 Novembro 2023, 20h45

O PSD reagiu de imediato à anunciada dissolução do parlamento e em total concordância com a tomada de posição do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo Luís Montenegro, “é urgente restabelecer o prestígio, a credibilidade, e a confiança das pessoas nas instituições democráticas”, e tal só seria possível com a convocação de eleições que estão agendadas para março de 2024.

“Era inevitável que a palavra fosse devolvida ao povo português”, sublinhou Montenegro, porque acredita estar diante do “terceiro pântano político em que o partido socialista faz mergulhar Portugal nos últimos 22 anos”.

O líder dos social-democratas insiste na ideia de que “é preciso cortar o mal pela raís, e é preciso virar a página do empobrecimento que tem sido a marca dominante dos ultimos anos em Portugal”.

Quanto às eleições marcadas para o dia 10 de Março do próximo ano, promete discuti-las “com humildade, sentido de proximidade com as pessoas, as famílias, as empresas e as instituições portugueses”.

“Vamos também enfrentar este acto eleitoral com muita ambição e com a certeza de que vamos conseguir restabelecer em Portugal um clima de confiança e de esperança, para ultrapassarmos as graves situações que hoje têm um impacto muito negativo na vida das pessoas”, acrescentou. Assegurou ainda total empenho “em resolver os problemas das pessoas sem nenhum tipo de teimosia ideológica, sem deixar ninguém de lado e sem deixar ninguém para trás”, referindo-se a questões problemáticas como a crise na habitação e os salários.

Relativamente à proposta do Orçamento de Estado para 2024, realçou a sua discordância quanto à proposta que foi apresentada pelo governo de António Costa mas mostrou compreensão quanto à vontade de Marcelo em aprovar o OE2024 porque “mais vale ter um mau orçamento do que não ter nenhum neste contexto em que estamos hoje, nomeadamente no que diz respeito a aproveitarmos a regras do PRR e não desperdiçarmos esse importante instrumento de financiamento”.